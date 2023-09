information fournie par So Foot • 23/09/2023 à 23:58

Caqueret : « On n’a pas su jouer au foot »

Nouvelle défaite de l’OL, nouveau coup de gueule.

Après la défaite 1-0 de l’Olympique lyonnais à Brest ce samedi, Maxence Caqueret est venu répéter au micro de Canal+ combien ce début de saison était raté : « On n’a pas su jouer au foot, on a subi du début à la fin. C’est inadmissible, je ne peux rien dire d’autre. » L’OL est actuellement seizième de Ligue 1 avec deux points pris en six journées, son pire début de saison en Ligue 1 depuis l’exercice 1979-1980.…

AEC pour SOFOOT.com