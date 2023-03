Capitanat : transmission à haut risque

Plus que le choix de faire de Kylian Mbappé le nouveau capitaine de l'équipe de France, c'est la manière dont les tractations ont été menées et annoncées qui pose question. Didier Deschamps a préféré brouiller les cartes le plus longtemps possible, quitte à fragiliser la position de l'un de ses plus fidèles cadres : Antoine Griezmann.

Ce mardi, Antoine Griezmann pouvait espérer souffler 32 bougies comme autant de tours du soleil. Chose faite dans le réfectoire du château de Clairefontaine sous le regard de 22 autres hommes bleus et du staff de l’équipe de France. Autour de la table, beaucoup de vingtenaires ont pris la place de ceux qui ont été ses proches pendant de longues saisons : il y a bien ce bon vieux Olivier Giroud à ses côtés, mais Ousmane Dembélé et Paul Pogba sont convalescents, alors que les grognards Mandanda, Lloris et Varane ont raccroché. Reste que le cadeau que l’homme aux 117 sélections attendait, un beau brassard de capitaine venant récompenser son engagement total au cours de toutes les campagnes internationales depuis 2014, lui a été soufflé par un garçon de huit ans son cadet, installé à l’autre bout de la table : Kylian Mbappé. Le jeune Parisien a en effet été intronisé quelques heures plus tôt par un Didier Deschamps faisant le pari d’un règne long.

Drôle de début de printemps pour le Colchonero , qui se voyait déjà comme l’une des branches les plus solides de l’arbre bleu au milieu d’un groupe en bourgeonnement. Sans Hugo Lloris et Raphaël Varane, les numéros 1 et 2 dans la hiérarchie, l’ex-numéro 3 – en témoigne son capitanat au Danemark en septembre dernier – avait toutes les qualités pour assumer la fonction : fiable, performant, rassembleur, polyvalent, peu clivant et surtout loyal. À Doha, il avait par exemple juré : « Je donne tout pour la France et pour Deschamps. » Cet attachement au maillot, il l’a réaffirmé cette semaine lors de son discours d’anniversaire. Pourtant, certains médias pensent savoir qu’à la suite de cette déception, ça cogite sous cette teinture rose quant à la suite à donner à son avenir en sélection nationale.…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com