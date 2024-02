Capgemini annonce un partenariat avec la start-up Mistral AI

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe Capgemini a annoncé jeudi la mise en place d'un partenariat avec Mistral AI pour mettre à disposition de ses clients des modèles d'intelligence artificielle développées par la start-up française.

"Ensemble, Capgemini et Mistral AI vont accélérer le déploiement à l’échelle d’une IA générative plus accessible, plus polyvalente et plus efficiente", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Capgemini, qui propose déjà d'accompagner ses clients dans l'adoption de modèles d'intelligence artificielle, intégrera désormais une "large gamme de modèles d’IA parmi les plus performants du marché", conçus par le fleuron français.

Capgemini a déjà fait part de sa détermination à s'insérer dans le secteur de l'IA. L'entreprise a ainsi affirmé qu'elle comptait déjà 30.000 personnes spécialisées au sein de ses équipes, et a noué des partenariats avec Microsoft et Google cloud.

En juillet 2023, le groupe avait également annoncé qu'il investirait 2 milliards de dollars dans l'IA sur une période de trois ans. Il ne précise pas le montant de ce nouveau partenariat.

Mistral AI, qui avait réalisé en mai 2023 une première et importante levée de fonds à hauteur de 105 millions d'euros, s'est rapidement imposante comme l'un des deux poids lourds européens du secteur.

Désormais valorisée à plus de 2 milliards d'euros, elle avait dévoilé son premier modèle d'intelligence générative en septembre.