Capdevila : "Si Robben dribble Casillas en finale, je cause un penalty"

Champion du monde 2010 avec l'Espagne, Joan Capdevila était l'arrière gauche titulaire de la Roja en Afrique du Sud. Au-delà du premier titre mondial de la sélection ibérique, le joueur retient que l'Espagne est parvenue à maintenir son statut de favori sans cogiter face à des éléments parfois contraires.

Nous venions tout juste d'acquérir un statut de champion, cela entraînait une vague de respect de la part de nos adversaires. Au départ de cette succession, j'ai le souvenir que Del Bosque maintient l'ossature de l'équipe et qu'il ne fait que de très légères modifications. Du point de vue de l'homme, je crois que Del Bosque était la personne idéale pour nous permettre de garder cette longévité, il avait aussi cette culture de la victoire. Aragonés avait ce côté impulsif, il cherchait davantage à nous rentrer dedans, alors que Del Bosque avait un côté plus pensif et paternaliste. Il y avait beaucoup plus de place au dialogue, et cela permettait d'aborder les rencontres de manière sereine, sans trop se mettre de pression. Quand tu savais qu'il était l'entraîneur de la période faste des Galactiques au Real Madrid, tu te disais qu'il savait gérer un vestiaire de champions.La Coupe des confédérations était utile dans le sens où elle nous préparait à ces températures hivernales durant la prochaine Coupe du monde, car là-bas, la saison était inversée. Nous perdons ce match face aux États-Unis à la suite de deux mauvais placements défensifs. Sur le premier but, Jozy Altidore prend le meilleur sur moi au duel, il met son corps en opposition et joue bien le coup. Dempsey marque le deuxième en fin de match grâce à une belle contre-attaque. Nous avons pris ce revers de façon positive, car aucun vainqueur de la Coupe des confédérations ne gagnait le mondial l'année suivante. Aussi, cette défaite a accéléré l'arrivée de Sergio Busquets dans le onze de départ Lire la suite de l'article sur SoFoot.com