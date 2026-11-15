Cap-Vert : le président sortant José María Neves réélu pour un second mandat (résultats provisoires)

Le président sortant du Cap-Vert, José Maria Neves, le 15 novembre 2026 ( AFP / Jose Correia )

Le président sortant du Cap-Vert, José María Neves, a été réélu dimanche soir pour un second mandat dès le premier tour de la présidentielle avec 63,8% des suffrages, selon les résultats provisoires annoncés par la Commission nationale électorale.

M. Neves, 66 ans, était considéré comme favori de ce scrutin, dans cet archipel ouest-africain réputé pour sa stabilité démocratique, une exception dans une région troublée.

Il bénéficie du soutien du Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert (PAICV, gauche), qui a remporté les législatives de mai dernier dans cet archipel lusophone.

Les résultats définitifs doivent être annoncés dans quelques jours.

José María Neves avait été élu président du Cap-Vert pour son premier mandat en 2021, après avoir exercé les fonctions de maire, député et avoir été de 2001 à 2016 Premier ministre et président du PAICV.

Une électrice dépose son bulletin dans l'urne d'un bureau de vote de Mindelo, sur l'île de Sao Vicente au Cap-Vert ( AFP / Queila Fernandes )

Selon ces résultats provisoires, il l'a emporté face à cinq autres candidats, et face à sa principale adversaire dans ce scrutin, l'avocate et ancienne ministre de la Justice Joana Rosa Amado, 61 ans, qui était la première femme candidate à la présidence de la République du Cap-Vert.

Mme Amado, arrivée en seconde position selon ces résultats provisoires avec 31,4% des voix, a concédé sa défaite dimanche soir, a constaté une correspondante de l'AFP.

Joana Rosa Amado est soutenue par le Mouvement pour la démocratie (MpD, centre-droit), principal parti d'opposition.

Bonne gouvernance mais des défis persistants

Son slogan de campagne avait été "écouter le Cap-Vert", pour "connaître les préoccupations et les attentes réelles de la population".

Un responsable de la commission nationale électorale du Cap-Vert (CNE) montre un bulletin de vote avec les noms des différents candidats à l'élection présidentielle au Cap-Vert le 15 novembre 2026 ( AFP / QUEILA FERNANDES )

"L'élection d'une femme à la présidence montrerait à de nombreuses jeunes femmes et jeunes filles qu'aucune fonction de l'Etat ne leur est interdite", avait-elle plaidé lors de la présentation de sa candidature.

Situé en plein Atlantique, à environ 600 kilomètres au large du Sénégal, le Cap-Vert compte 10 îles volcaniques - dont neuf habitées - et attire de plus en plus de touristes étrangers.

Contrairement à plusieurs de ses voisins ouest-africains où les présidentielles ont été tendues ces dernières années, l'archipel est une exception de stabilité politique et de bonne gouvernance.

Il est considéré comme un modèle de démocratie en Afrique et se distingue par la vigueur de sa croissance économique.

Le pays est aussi réputé pour sa "morabeza" (hospitalité, en créole), son ouverture sur le monde, son métissage et sa musique.

Selon l'indice 2026 de la Fondation Mo Ibrahim sur la gouvernance globale, le Cap-Vert se hisse à la 3e place sur 54 pays du continent.

L'archipel est doté d'un régime semi-présidentiel dans lequel l'exécutif est dominé par le Premier ministre.

Le chef de l'État ne gouverne pas et fait davantage office d'arbitre, de garant de l'unité du pays et du respect de la Constitution. Il désigne le Premier ministre en fonction du résultat des législatives et représente le pays à l'étranger.

Des électeurs font la queue devant un bureau de vote de Mindelo, sur l'île de Sao Vicente, le 15 novembre 2026 ( AFP / Queila Fernandes )

Quelque 419.448 électeurs étaient appelés aux urnes lors de ce scrutin présidentiel.

Le vote s'est déroulé dans le calme, selon les correspondants de l'AFP.

La diaspora était également appelée à voter. Les Cap-Verdiens à l'extérieur de l'archipel (essentiellement aux Etats-Unis et au Portugal) sont trois fois plus nombreux que les quelque 550.000 habitants de ce pays.

En juillet 2025, le Cap-Vert a été officiellement classé parmi les pays à revenu intermédiaire supérieur par la Banque mondiale, grâce à sa croissance économique tirée par le secteur du tourisme et à une augmentation de 16,8% du revenu national brut par habitant entre 2023 et 2024.

Mais le pays fait face à de nombreux défis, notamment des inégalités sociales persistantes, l'enclavement et le manque de desserte abordable pour voyager entre les îles.

Des électeurs recherchent leurs noms sur des listes dans un bureau de vote de Mindelo, sur l'île de Sao Vicente, au Cap-Vert, le 15 novembre 2026 ( AFP / QUEILA FERNANDES )

Les principaux candidats avaient promis pendant la campagne des mesures pour améliorer les liaisons maritimes et aériennes entre les îles et en faveur de la construction de nouveaux hébergements touristiques.

L'une des préoccupations majeures de la population est la hausse sensible du coût de la vie et du prix des carburants, ainsi que le chômage des jeunes.

Depuis la fin de la pandémie de Covid-19, nombre de jeunes Cap-Verdiens, y compris diplômés ou ayant suivi une formation professionnelle, ont émigré et continuent d'émigrer à l'étranger, engendrant une pénurie de main-d'œuvre, notamment dans le secteur clé du tourisme.