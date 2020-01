CaoCao, service de VTC chinois, débarque à Paris

De drôles de voitures, au look de taxi londonien, filent depuis quelques jours sur les pavés parisiens, sans un bruit. Mais ne vous y trompez pas : elles appartiennent en réalité à la plateforme de VTC chinoise CaoCao (prononcez « TsaoTsao »), qui a décidé de se lancer en France, à commencer par Paris.CaoCao est une filiale de Geely, le premier constructeur automobile privé de Chine, propriétaire du Suédois Volvo et sans doute bientôt de l'Anglais Aston Martin. Depuis 2018, il est surtout associé à l'Allemand Daimler (à hauteur de 9,6 % du capital), maison mère de Mercedes, pour produire la Smart.Déjà numéro deux du VTC dans son pays d'origine (derrière Didi), CaoCao compte, après cinq ans d'existence, 33 millions d'utilisateurs et 50 000 voitures dans 51 villes chinoises. Désormais, la plateforme veut s'attaquer au marché français et elle y met des moyens. La version bêta de l'application (téléchargeable sur Apple et Android) a été lancée le 2 janvier dernier, avec seulement quelques voitures disponibles au début.Paris, un marché dynamique pour les VTCMoins d'un mois plus tard, on en compte déjà plus de 200. Et une centaine supplémentaire arrivera d'ici à la fin mars. Vous ne pourrez pas les louper. Geely a en effet racheté London Taxi International, qui fabrique le célèbre taxi londonien, en 2013. Trois années de recherche et développement plus tard, cette icône de la capitale britannique, au même titre que Big Ben, et qui fonctionnait jusqu'à maintenant au diesel, s'est transformée en un véhicule 100 % électrique.Pourquoi Paris ? « C'est la toute première expérience de la plateforme hors de Chine, explique Veruschka Becquart, une ancienne d'Atout France, l'agence publique du développement touristique hexagonal, et devenue directrice du développement de CaoCao en octobre dernier. Et Paris représente la première destination touristique au monde, avec un marché du VTC extrêmement ...