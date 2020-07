Cantonnement de la dette Covid: Woerth contre, Villeroy de Galhau ouvert à l'idée

Le président LR de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, Eric Woerth, s'est dit opposé dimanche au cantonnement de la dette contractée pour répondre à la crise du Covid-19, y voyant un "artifice", tandis que le gouverneur de la Banque de France s'est, lui, montré plus ouvert à l'idée.

"Je suis contre, par exemple, l'idée de confiner de la dette, de la cantonner", a déclaré M. Woerth aux Rencontres économiques d'Aix-en-Seine.

Le gouvernement sortant a souhaité isoler la partie de la dette publique liée au Covid-19, soit environ 150 milliards d'euros, qui pourraient être remboursés par un nouvel allongement de la CRDS entre 2033 et 2042.

"C'est une drôle de manière de dire +je ne veux pas voir+, c'est les petits singes, je me bouche le oreilles, je me bouche les yeux et je reprends la vie comme avant", a jugé le député LR.

"Je sais bien qu'on arrive au 14 juillet, mais on ne peut pas sans arrêt réfléchir à des artifices. Il faut réfléchir à comment gérer correctement un pays tout en donnant la priorité à un certain nombre de dépenses", a-t-il ajouté.

"Si on accumule (de la dette) sans jamais savoir ce que ça va devenir et sans changer nos modes de production, il y a à un moment quelque chose qui va exploser, il n'y a pas de magie là-dedans", a encore averti M. Woerth.

Sur cette question du cantonnement de la dette, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, s'est montré plus ouvert, à certaines conditions toutefois.

"Je dis +pourquoi pas ?+, j'ai d'ailleurs moi-même évoqué cette idée, mais cantonner, ça ne veut pas dire faire disparaître. On la met de côté pendant dix ans et on commencera à la rembourser dix ans après", a déclaré le gouverneur de la Banque de France, dimanche sur LCI.

"Mais si on met à part la dette Covid, c'est encore plus important, quand la croissance sera revenue d'ici un ou deux ans, de commencer à diminuer la dette ordinaire", a ajouté M. Villeroy de Galhau, appelant pour cela, sans "tailler sauvagement dans les dépenses publiques", à les "stabiliser".

Le gouverneur de la Banque de France a estimé en revanche qu'il n'était "pas possible que nous abandonnions les dettes que nous avons".

"Nous nous sommes engagés dans le traité qui a créé l'euro il y a 20 ans à ne jamais le faire", a-t-il rappelé, estimant que même si cela était possible juridiquement, "ça ne nous apporterait rien".

"Si on annule ces 400 milliards, on constate qu'on a 400 milliards de dette de moins (...), mais le même jour, la même minute, on a un trou de 400 milliards dans le bilan de la Banque de France. Or la Banque de France, elle appartient à tous les Français, donc les Français se sont enrichis de la poche gauche, mais appauvris du même montant de la poche droite", a-t-il conclu, soulignant l'importance de la "confiance" dans la monnaie.