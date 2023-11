Cantona, Beckham, OM 93... Découvrez la collection photos So Foot de novembre

En collaboration avec l’agence photographique Icon Sport, So Foot vous propose, chaque mois, une sélection renouvelée de photographies exclusives de football en édition ultra limitée, onze tirages par taille, sur la boutique maison boutique.so.

#1 – Messi s’envole contre Manchester, C1 2009

« La Pulga » , un surnom qui lui a été donné à cause de sa petite taille et pourtant, ce soir de finale de Ligue des Champions 2009, « la Puce » s’est envolée à plus de 2m70 du sol, soit – considérant son mètre 70- une détente sèche de 1 mètre. L’équivalent d’un joueur de NBA quand il dunke. Dans ce match, fondateur d’une des plus grandes rivalités de ce sport , s’opposait le Barça de Leo Messi au Manchester United de Cristiano Ronaldo . Score final : 2-0. Dont ce but hors du temps, moment suspendu, sorte de faille spatio-temporelle, de l’Argentin , une des premières pierres dans la construction de sa statue de légende vivante. La preuve : il remporte son premier Ballon d’or la même année.

…

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com