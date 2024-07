Cantal: un mort et quatre blessés graves dans l'effondrement d'une terrasse

L'effondrement d'une terrasse dans une salle polyvalente du village de Saint-Pierre lors d'un mariage a fait un mort et quatre blessés ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

L'effondrement d'une terrasse dans une salle polyvalente du village de Saint-Pierre (Cantal) samedi lors d'un mariage a fait un mort et quatre blessés dont le pronostic vital n'est pas engagé, a indiqué dimanche la préfecture du Cantal.

Le drame a eu lieu samedi en fin d'après-midi lors d'un mariage rassemblant environ 150 personnes.

La fête était en cours lorsque vers 18H15, la terrasse en bois s'est effondrée. La personne décédée est une femme de 69 ans ayant fait un arrêt cardiaque, a indiqué le maire de Saint-Pierre, Daniel Salvary. Les secours n'ont pas pu la ranimer.

A la fin de la phase de secours aux victimes, à minuit, "le bilan s'est établi à une personne décédée et 39 personnes évacuées vers plusieurs centres hospitaliers dont quatre en état d'urgence absolue, sans pronostic vital engagé", a fait savoir dimanche la préfecture dans un communiqué. "Une dizaine de personnes ont pu recevoir des soins sur place ne nécessitant pas une hospitalisation", a-t-elle précisé.

Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire et blessures involontaires, a fait savoir le procureur de la République d'Aurillac, Paolo Giambiasi, à l'AFP.

"Un mariage festif qui (...) a duré tout l'après-midi dans la joie et la bonne humeur, on arrive, on commence tout juste à s'installer pour l'apéritif et le drame arrive (...) on a vraiment un choc violent", a commenté le commandant de la compagnie de gendarmerie de Mauriac, Fabrice Allaizeau sur BFMTV.

"Des professionnels de secours (étaient présents dans ce mariage" et "l’organisation en interne, famille, a été remarquable", ce qui a grandement facilité l’intervention des secours, a-t-il poursuivi.

Pompiers, gendarmes et protection civile ont été dépêchés samedi soir dans ce village de moins de 150 habitants, situé à proximité du barrage hydro-électrique de Marèges.

Les secours ont mobilisé notamment quatre hélicoptères, 20 véhicules, 57 sapeurs-pompiers, avec des renforts venus des départements voisins, la Corrèze et le Puy-de-Dôme.

les hélicoptères ont volé samedi tard dans la soirée pour évacuer des blessés, a constaté un correspondant de l'AFP.

La commune de Saint-Pierre est connue dans la région pour sa salle des fêtes d'une superficie de plus de 500 m2 et d'une capacité d'accueil de 240 personnes, située au bord d'un plan d'eau, régulièrement louée pour des mariages et autres événements.

"J'attends les experts", a fait savoir le maire, Daniel Salvary, à l'AFP.

"Le plan blanc (dispositif de crise) est également activé au sein des hôpitaux de Mauriac et Aurillac", avait indiqué la préfecture samedi soir, et une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place sur le lieu du drame dans la seconde salle polyvalente de la commune.