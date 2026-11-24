Le maire de Cannes, David Lisnard, à Cannes le 31 août 2026 ( AFP / Valery HACHE )

Maire de Cannes depuis 2014, David Lisnard, candidat libéral à l'élection présidentielle et à son renouvellement à la tête de l'Association des maires de France, a fait de cet écrin privilégié mais contrasté le laboratoire de la politique qu'il qualifie de "rigueur bénéfique", conjugant diminution de la dette et investissements.

"Cannes, c'est mon engagement au quotidien et ça contribue à définir ma personnalité, mes convictions, ma façon de travailler", déclarait en février à l'AFP le fondateur de Nouvelle Energie, qui a quitté LR en mars et n'a pas souhaité s'exprimer cette fois-ci sur son bilan.

Elu et largement réélu (88% en 2020, 82% en mars) sur une promesse de gestion responsable des deniers publics, il a largement réduit la dette de la ville, passée de plus de 250 millions d'euros - l'équivalent de six mois de budget - à 170 millions. Ce qui a permis d'économiser plus de 10 millions d'euros d'intérêts d'emprunt, détaille Thierry Migoule, directeur de cabinet du maire.

Parallèlement, la ville a perdu en cumulé près de 200 millions d'euros de dotation globale de financement de l'Etat, fait-il valoir. Sans pour autant rogner sur les ambitions, avec un total de 722 millions d'euros investis entre 2014 et 2025.

Parmi les programmes phares, un vaste coup de jeune pour l'emblématique Croisette, des plages aux palmiers en passant par les égouts. Et pour la métropole, également présidée par M. Lisnard, un plan d'action sur 18 ans contre les inondations et l'artificialisation des sols.

Non sans fustiger les normes qui ralentissent les travaux, un classique pour celui qui a l'an dernier passé symboliquement les codes du travail, de l'urbanisme ou de l'environnement à la déchiqueteuse dans une vidéo pour son parti.

Pour financer tout cela, pas de hausse d'impôts pour les particuliers. Mais les rentrées fiscales sont importantes dans une ville où les activités liées au tourisme et aux festivals et congrès sont florissantes.

Le taux communal de la taxe foncière et de la taxe d'habitation - pour les résidences secondaires qui représentent 44% du parc de logements à Cannes - a même baissé de 3,6% en 2025. Grâce à "une approche totalement pragmatique, sans dogmatisme, au cas par cas", selon M. Migoule.

Ainsi, le nettoyage des rues est repassé en régie parce que cela revenait moins cher qu'avec les prestataires précédents. Et un système de mutualisation des voitures a permis de faire l'économie d'un quart des 450 véhicules légers de la ville.

"Macron puissance 10"

M. Lisnard évoque aussi l'usage de l'IA pour rationaliser certaines tâches administratives, libérant des bras et des locaux. La ville compte 174 agents de moins qu'en 2014, soit une baisse de 8% des effectifs.

"Il a tapé partout, même s'il faut reconnaître que ce n'était pas toujours une aberration", résume Michel Hugues, figure locale du PS et unique conseiller municipal de gauche.

Le maire n'a en revanche pas lésiné en matière de sécurité : avec 200 policiers municipaux et plus de 1.100 caméras de surveillance, Cannes présente des ratios par habitant supérieurs à Nice. Même si cela n'empêche pas les spectaculaires vols de montres de luxe de certains touristes richissimes.

"C'est une politique répressive, ou en tout cas de surveillance, mais tout ce qui concerne la prévention, les associations auprès des publics difficiles, on a énormément perdu", regrette M. Hugues.

Or les besoins sont importants, avec 23% des quelque 73.000 habitants sous le seuil de pauvreté.

"M. Lisnard est complètement hors sol. C'est un Macron puissance 10. Si vous n'êtes pas riche, vous n'existez pas", lance l'opposant. "Et puis la dette, c'était d'abord la sienne", ajoute-t-il, rappelant que M. Lisnard a été 2e adjoint (2001-2008) puis 1er adjoint (2008-2014) de son prédécesseur Bernard Brochand.

Autre sujet de crispation : sa volonté d'accueillir une école privée hors contrat du réseau Espérance Banlieues, soutenu par de riches mécènes mais dont les méthodes ne font pas l'unanimité (levée de drapeaux le matin, uniformes, vouvoiement...).

Enfin, le candidat qui s'affiche en opposant du RN est resté très proche d'Eric Ciotti, allié du parti à la flamme, siégeant dans la même majorité au conseil départemental.

"Il y a deux Lisnard", raille un cadre LR. "Il y a un Lisnard national qui veut une primaire avec Attal, Philippe et Zemmour et qui dit qu'il ne gouvernera pas avec les macronistes. Et le Lisnard local qui est plus pour l'union des droites".