Cannes interdit la transformation de quatre immeubles du centre en appartements touristiques

C'est la première fois que la mairie prend une telle décision.

La Croisette vue d'un hôtel, au printemps 2019. ( AFP / VALERY HACHE )

Les acquéreurs de quatre immeubles du centre-ville de Cannes se sont vu refuser par la mairie la transformation des appartements en meublés de tourisme, a-t-on appris vendredi 7 février. Les quatre immeubles, qui regroupaient au total une vingtaine de logements qui avaient été vidés de leurs habitants, avaient été acquis par une même société civile immobilière.

"C'est la première fois qu'on l'interdit car c'est une demande massive" en meublés de tourisme, a précisé le directeur général des services de Cannes Thierry Migoule. " Les opérations massives commerciales par acquisition d'immeubles (...) doivent être combattues car elles accentuent la crise du logement et génèrent une concurrence déloyale vis-à-vis des hôteliers ", a estimé la municipalité, dans un communiqué.

"Notre démarche n'est pas de s'opposer aux meublés de tourisme proposés par des particuliers, on y est même plutôt favorable car c'est un complément utile à l'offre d'hébergements, ça permet d'éparpiller les touristes sur tout le territoire et apporte une aide financière aux habitants pour rénover leur bien. Mais ce qui est fait en bloc constitue un abus", ajoute M. Migoule.

De telles opérations bientôt interdites par le PLU

Les acquéreurs des immeubles étaient obligés de solliciter l'autorisation de la mairie avant de transformer les habitations en locaux commerciaux. Ils ont formé un recours gracieux mais il est peu probable que la mairie change d'avis.

D'ici la fin de l'année, le plan local d'urbanisme (PLU) sera modifié pour interdire purement et simplement ce type de changement de destinations, notamment dans les quartiers en tension .

Ville très touristique de la Côte d'Azur, la commune dépend beaucoup de l'hôtellerie. Première ville française de congrès après Paris, Cannes est la 5e destination où la plateforme de locations touristiques Airbnb collecte le plus de taxe de séjour en France , derrière Paris, Marseille, Nice et Lyon. La société a ainsi reversé plus de 918.000 euros aux autorités locales en 2019, qui s'ajoutent aux 4,5 millions d'euros reversés par les hôteliers et chaînes hôtelières (5.600 chambres).

Cannes, dont la population fait plus que doubler en période de festivals et l'été, compte aussi 48% de résidences secondaires que la maire a fait le choix de ne pas surtaxer, contrairement à Paris ou Nice.