Cannes : à 80 ans, Anny Courtade passe du volley au football

Elle pourrait profiter d'une retraite bien méritée. Et de ses deux petits-enfants de 5 et 2 ans, de ses villas sur la Côte d'Azur, de son impressionnante collection de tableaux de maîtres ou des livres qui composent ses immenses bibliothèques en écoutant Bach ou Chopin qu'elle affectionne. Mais « faire la salade sur la plage », « être une mamie gâteau et faire du tricot ou des confitures » voire rester inactive, trop peu pour Anny Courtade.Alors, cette femme d'1,58 m à l'énergie débordante, qui a fêté ses 80 ans le 7 novembre, s'est lancé un nouveau challenge. L'ancienne présidente du club de volley féminin de Cannes (de 1992 à 2016), qu'elle a porté au sommet en France (41 trophées dont 21 titres de champion) et en Europe (2 Ligues des champions), a été élue cet été à la tête du club de foot local : l'AS Cannes.Un club plus que centenaire qui a vu éclore de nombreux internationaux - Zidane, Vieira ou Micoud -, mais qui vivote désormais en National 3, le 5e niveau hexagonal. « Quand on connaît Anny, ce n'est pas une surprise de la voir là, assure l'emblématique volleyeuse de Cannes, Victoria Ravva. Elle a plus d'énergie qu'une jeune de 20 ans. Elle veut dévorer les choses et aime les défis. Elle va révolutionner le club comme elle l'a fait au volley. Elle a des projets pour les 60 prochaines années, peut-être plus encore... »« Le foot rend fou et il faut l'être pour être président... »Entrée « par effraction », selon son expression, dans le monde du volley à la demande du maire de l'époque Michel Mouillot, Courtade y reste jusqu'à s'épuiser. « À la fin, je n'en pouvais plus, je partais au parking lors des tie-breaks car je frisais la crise cardiaque à chaque fois, se souvient-elle. Quand j'ai arrêté, j'ai poussé un ouf de soulagement. J'allais enfin passer mes week-ends à me reposer... »Ces bonnes intentions n'auront donc pas tenu longtemps. En 2016, ...