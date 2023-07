information fournie par So Foot • 10/07/2023 à 13:44

Cannavaro : « Les Français étaient plus forts » en 2006

Toute parole de Ballon d’Or est à prendre au pied de la lettre.

9 juillet 2006, Stade Olympique de Berlin, cela vous rappelle quelque chose ? Cela fait 17 ans et un jour désormais. Une soirée douloureuse qui avait pourtant si bien commencé : la plus belle des panenka dès les premières minutes de jeu qui faisait bondir de son fauteuil Jacques Chirac, puis l’égalisation de Marco Materazzi, la luxation de l’épaule de Zizou, son coup de boule et le péno de David Trezeguet sur la barre transversale de Gianluigi Buffon……

MA pour SOFOOT.com