Cannabis médical et loi en suspens : Stéphanie Rist promet des avancées en janvier

La ministre française de la Santé Stéphanie Rist lors de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale à Paris, le 10 novembre 2026 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Alors que le déploiement en France du cannabis médical reste toujours suspendu à des textes d'application, la ministre de la Santé Stéphanie Rist a réaffirmé mardi à l'Assemblée nationale sa volonté d'avancer, notamment avec un décret soumis au Conseil d'Etat "en janvier".

Le budget de la Sécurité sociale pour 2024 avait "posé les bases d'une généralisation du cannabis médical", mais "les textes nécessaires à sa mise en œuvre ne permettent toujours pas un accès effectif des nouveaux patients", a rappelé la députée Nicole Dubré-Chirat lors des questions au gouvernement.

"Combien de temps les patients devront-ils encore attendre?", a demandé l'élue Renaissance.

Stéphanie Rist a argué que "le passage de l'expérimentation au droit commun ne se résume pas à la publication des textes". "Il suppose de construire un cadre complet et sécurisé : autorisation des médicaments, prescription, dispensation, évaluation par la Haute autorité de santé."

D'ici là, "environ 400 patients inclus dans l'expérimentation continuent d'être traités", avec des produits "financés à titre dérogatoire", car "interrompre brutalement leur traitement n'aurait pas été justifié", a-t-elle déclaré.

La priorité, selon elle, est d'aboutir à "un cadre clair, pérenne, tout en garantissant la continuité des soins", et "le décret organisant l'évaluation des produits par la Haute autorité de santé sera soumis au Conseil d'État en janvier".

Lundi dernier, le Sénat a adopté un amendement au projet de budget de la Sécurité sociale pour 2027 demandant au gouvernement un rapport sur le déploiement du cannabis médical, moyen d'alerter sur l'absence de textes d’application.

Le lendemain, le syndicat professionnel de la filière (Uivec) a réclamé une "publication immédiate" du décret sur les médicaments à base de cannabis ainsi que des arrêtés fixant les spécifications de ces médicaments et encadrant la culture du cannabis médical.

Il a aussi exhorté à transmettre au Conseil d’État, "sans attendre janvier", le décret sur les règles de prise en charge par l'Assurance maladie et la procédure d'évaluation par la HAS.

Mi-septembre, quatorze associations de patients ont déploré "un nouveau blocage" dans le déploiement du cannabis médical, dans une lettre ouverte au Premier ministre.

L'usage du cannabis médical, expérimenté depuis le début des années 2020 en France auprès d'un nombre limité de patients, leur a globalement permis de réduire leur recours aux antidouleurs mais de manière limitée, selon un bilan diffusé mi-juin.

Cette publication, après une action en justice de l'Uivec auprès de l'Etat, a enrichi le débat alors que le flou demeure sur la généralisation potentielle de traitements à base de cannabis, autorisés dans d'autres pays contre la douleur et l'anxiété.