Canicules, tempêtes, inondations : la France est devenue un des pays les plus exposés au monde

Il y a la France des cartes postales : celle de la grande bleue qui scintille sous le soleil, du Paris bucolique, des plages sauvages de la côte Atlantique. Et puis il y a la France qui subit de plein fouet les phénomènes météos extrêmes. Où les épisodes méditerranéens meurtriers laissent derrière eux des paysages désolés, où la canicule transforme la capitale en étuve et où les tempêtes ravagent le littoral. D'après un rapport rendu public ce mercredi par l'association allemande Germanwatch, cette France-là figure au quinzième rang (sur 183 pays) des nations les plus exposées au monde aux phénomènes météorologiques extrêmes. Tout comme l'Allemagne, elle est classée rouge sur la carte dressée par le think tank, au même titre que Madagascar, l'Inde, le Bangladesh, le Salvador ou Haïti.L'ONG estime que près de 500 000 personnes sont mortes au cours des vingt dernières années sur la planète suite à l'un des 12 000 événements climatiques exceptionnels qui ont touché le globe. Germanwatch a notamment comptabilisé le nombre de morts et les pertes économiques liées à des vagues de chaleur, des ouragans ou des inondations dans pas moins de 183 pays.D'après ce classement, la France serait le huitième pays le plus exposé en termes de nombre de décès pour la période 1999-2018 au regard de sa population totale. Il faut dire qu'au cours des vingt dernières années, elle a connu plusieurs canicules mortelles : celle de 2003 (15 000 décès), 2006 (1800) et 2018 (1500). L'imperméabilisation des sols en causeMais l'Hexagone a aussi connu des tempêtes exceptionnelles comme celle de 1999 (35 morts) ou Xynthia en 2010 qui a provoqué 53 décès, provoqué des dégâts considérables. Au lendemain de son passage, 500 000 personnes avaient été sinistrées. À l'image des deux épisodes méditerranéens qui viennent de provoquer douze morts dans le Sud, la France a aussi subi ces vingt dernières années des ...