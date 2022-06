Canicule: un tiers de la France en vigilance rouge ou orange, des records attendus

Une jeune fille se rafraîchit sous la fontaine du Trocadéro à Paris, le 16 juin 2022 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Un tiers du pays en vigilance rouge ou orange, avec un thermomètre dépassant souvent les 40°C : la canicule d'une précocité inédite s’amplifie en France, avec des records de température attendus jusqu'à samedi.

Au total, 37 départements, soit 18 millions de personnes, sont concernés.

Dès vendredi,les 40°C seront fréquemment atteints voire dépassés sur un grand quart sud-ouest, selon Météo-France. Jeudi dans l'Hérault, à Saint-Jean-de-Minervois, le thermomètre a déjà grimpé à 40°C: un record de précocité pour la France métropolitaine hors Corse, selon Météo-France. Samedi, des records absolus pourraient tomber sur l'axe Landes, Poitou-Charentes, Vendée.

Le ministère de la Santé a activé un numéro gratuit Canicule info service (08.00.06.66.66) afin de répondre aux interrogations et donner des conseils et celui de l'Éducation a annoncé que les écoliers et collégiens des 12 départements en rouge pourront rester chez eux vendredi.

La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, sera dans la Vienne, placée en vigilance rouge, à partir de 9H30 pour "faire un point de situation sur la mobilisation des services de l’Etat » face aux « risque liés à la canicule", d’abord à la préfecture puis dans un Ehpad de Poitiers, avant de se rendre dans la commune voisine de Smarves où elle tiendra un point presse en fin de matinée.

Températures prévues par Météo France pour la vague de chaleur qui va toucher la France jusqu'à dimanche ( AFP / )

La vigilance rouge, niveau le plus élevé du "plan national canicule", commencera vendredi à partir de 14H00 dans 12 départements situés dans le sud-ouest et la façade Atlantique: Charente, Charente-Maritime, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vendée et Vienne.

Météo-France a en outre étendu la vigilance orange à 25 départements au total, de l'Aude au sud du pays, jusqu'au centre et au Morbihan dans le nord-ouest.

- Marqueur du changement climatique -

L'Hexagone est touché depuis mardi par cette vague de chaleur précoce, arrivée du Maghreb via par la péninsule ibérique. Les températures ont grimpé en flèche dans toute l'Espagne le weekend dernier, avec des pointes allant jusqu'à 43 degrés et de premiers feux de forêt. Dans le nord de l'Italie, l'eau est rationnée dans plusieurs villes de la Plaine du Po et la Lombardie se prépare à déclarer l'état d'urgence face à une sécheresse record menaçant les récoltes.

"C'est la vague de chaleur la plus précoce jamais enregistrée en France" depuis 1947, indique Matthieu Sorel, climatologue à Météo-France.

Périodes au cours desquelles chaque station météorologique de France métropolitaine a enregistré son record de température, selon les données de Météo France ( AFP / )

"De nombreux records mensuels voire absolus (...) devraient être battus dans plusieurs régions", dit-il, y voyant un "marqueur du changement climatique".

C'est la quatrième fois -et le plus tôt dans la saison- que la vigilance rouge canicule est utilisée depuis la mise en place du dispositif après les leçons tirées de la canicule historique de 2003 qui avait fait plus de 15.000 morts en France.

Distribution d'eau aux résidents de l'Ehpad Le Sablonat à Bordeaux, le 16 juin 2022 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Vingt ans après, les maisons de retraite ont mis en place des mesures pour protéger leurs résidents avec arrosage des façades, glaçons dans les boissons, ventilateurs et séquences prolongées dans les salles climatisées. Mais les seniors isolés à leur domicile restent vulnérables.

"On est encore plus vigilants que d'habitude avec les anciens. C'est dur pour eux. Souvent, ils sont seuls, amoindris physiquement, en perte d'autonomie", témoigne Sarah Jalabert, infirmière à domicile dans le Tarn.

Dans ce département, la préfecture a annoncé l'annulation vendredi du départ de la deuxième étape de la Route d'Occitanie qui devait avoir lieu à Graulhet, de même que la la retransmission sur écran géant à Castres de la demi-finale du Top 14 Castres-Toulouse, se tenant vendredi à Nice.

Des atomiseurs vaporisent de l'eau dans un élevage de Vallerois-le-Bois (Haute-Saône), le 16 juin 2022 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

En Gironde, la préfète a annoncé qu'elle allait interdire "toutes les manifestations publiques en extérieur ou dans des locaux non climatisés" à partir de vendredi 14H00, précisant que les préfectures des six autres départements de Nouvelle-Aquitaine placés en vigilance rouge devraient prendre la même mesure.

Plus au nord, en Vendée, la préfecture a levé les mesures de confinement des volailles consécutives à l'épizootie de grippe aviaire.

Avec la chaleur, la qualité de l'air s'est en outre détériorée en Ile-de-France ainsi que dans plusieurs départements d'Occitanie, de Paca et des Hauts-de-France.

Dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, les usagers de la route sont invités à réduire leur vitesse de 20 km/h, notamment sur les autoroutes, en raison d'un épisode de pollution à l'ozone lié à la canicule.

En Ile-de-France, la vitesse maximale des véhicules devra être réduite de 10 km/h.

De leur côté, les pompiers en alerte guettent les départs de feu, favorisés par la chaleur et l'assèchement de la végétation.

Par ailleurs, climatiseurs et ventilateurs font grimper la consommation d'électricité, obligeant la France à importer, selon RTE.