Canfin (LREM) déplore que une écologie engagée "sur les chemins de l'extrême gauche"

L'eurodéputé Pascal Canfin en avril 2021 à Bruxelles ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

L'eurodéputé Renew/LREM, Pascal Canfin, ancien membre d'EELV, a déploré dimanche sur France Inter une écologie politique engagée selon lui "sur les chemins de l'extrême gauche" après la conclusion de l'accord électoral NUPES entre les principaux partis de gauche.

"Engagé en politique avec Daniel Cohn-Bendit, très pro-européen (...) je constate avec tristesse, parce que j'en ai fait partie, que l'écologie politique française part sur les chemins de l'extrême gauche, de la désobéissance européenne et ça m'attriste parce que c'est totalement inefficace sur le plan climatique", a commenté ce responsable.

Pascal Canfin a ainsi opposé la stratégie de la NUPES vis-à-vis de l'Europe à celle lancée par le président Emmanuel Macron dans son discours prononcé à la Sorbonne en septembre 2017.

Ce texte, selon lui, "définit la feuille de route de transformation de l'Europe, mais pas par la désobéissance, par le dialogue, par la négociation, par la conviction". A rebours selon Pascal Canfin, les Verts "tournent le dos à leur histoire".

Visant cette fois le Parti socialiste, l'eurodéputé macroniste a mentionné un rapport publié la semaine dernière par le think tank social-démocrate Terra Nova.

Dans ce document, Terra Nova estime que "le programme de dépenses publiques et de hausse de la fiscalité des entreprises porté par l’Union Populaire (…) se traduirait immédiatement par une explosion des déficits publics et du chômage et par une dynamique insoutenable de la dette publique".

Selon Terra Nova, "au bout de quelques mois, le gouvernement de l’Union populaire serait contraint (…) de se soumettre à un plan d’austérité sans précédent et quémander le soutien de nos partenaires, ou bien entrer dans le chaos de la sortie de l’euro qui provoquerait un infarctus économique".