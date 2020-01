Candidature évoquée dans une newsletter administrative : Schiappa dit n'avoir «rien commandé ni validé»

Elle dénonce « des moyens de communication de l'Etat, dédiés aux affaires ministérielles, qui sont utilisés à des fins politiques ». La porte-parole du Parti socialiste Gabrielle Siry a publié sur Twitter, lundi soir, une lettre d'information de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). L'objet de son courroux ? Un passage relayant la candidature de Marlène Schiappa aux élections municipales dans le XIVe arrondissement de Paris.Le texte de quatre lignes évoque l'interview accordée par la secrétaire d'Etat en charge de l'Egalité entre les femmes et les hommes au Parisien le 9 janvier. Problème : cette actualité personnelle de Marlène Schiappa n'aurait a priori rien à voir, selon Gabrielle Siry, avec l'action gouvernementale que relaie habituellement cet outil de « veille de l'actualité ». Bonjour ????@Egal_FH?, est-il normal de trouver dans la lettre d'actualité de la Direction générale de la cohésion sociale 1 promotion de la candidature de #MarleneSchiappa aux #Municipales2020 à #Paris ? Ça entre dans les comptes de campagne de ?@BGriveaux?? pic.twitter.com/F4HaMf65ur-- Gabrielle Siry (@GabrielleSiry) 20 janvier 2020Cette newsletter vient en réalité du service des « droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes » de la DGCS, rattachée au ministère des Solidarités et de la Santé, comme indiqué à la fin du document de six pages que nous avons pu consulter en intégralité. Elle est envoyée en interne au ministère, ainsi qu'au réseau de correspondants locaux impliqués dans les droits des femmes, et aux personnes qui s'inscrivent de l'extérieur, comme Gabrielle Siry.Si le passage concernant la candidature de Marlène Schiappa a un ton informatif, « il est électoral car il s'adresse à des électeurs potentiels », accuse la responsable du PS, qui est par ailleurs candidate dans le XVIIIe arrondissement sur la liste de Paris en commun, le ...