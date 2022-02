Candidature à la présidentielle: Macron officialisera son choix "au moment nécessaire"

Emmanuel Macron a indiqué vendredi à Ouest-France qu'il officialiserait le choix sur sa candidature à la présidentielle "au moment nécessaire", en soulignant que "la campagne officielle débute au début du mois de mars" et qu'il avait "actuellement des choix très importants à faire" pour la France.

Lorsque le quotidien lui demande si l'annonce tant attendue sera faite en mars, le chef de l'Etat répond, en souriant: "Je ne vous ai rien dit".

Les candidats déjà en lice appellent depuis plusieurs semaines Emmanuel Macron à se déclarer pour le scrutin des 10 et 24 avril, l'accusant de faire campagne sans le dire et avec les moyens financiers de l'Etat.

"J'ai de l'ambition pour notre pays et pour notre Europe. Et j'ai toujours l'envie et l'appétit de faire. La campagne officielle démarre au début du mois de mars. Nous sommes, aujourd'hui, dans une phase de précampagne", souligne le président à Ouest-France.

"Il est tout à fait légitime, et même souhaitable, que tous les candidats, avec le plus grand pluralisme, puissent se présenter aux Françaises et aux Français, développer leurs projets... Mais pour qui est en charge du pays, il faut être responsable et le faire au bon moment", ajoute-t-il.

"J'ai, actuellement, des choix très importants à faire pour la Nation. Nous avons pour quelques jours encore un pic épidémique, une situation internationale éminemment à risques... Mon devoir est donc d'être pleinement concentré à cette tâche. L'officialisation du choix que j'aurais à faire viendra au moment nécessaire", conclut-il.