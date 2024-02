Cancer: la recherche publique, moteur de l'innovation mesurée par les brevets

( AFP / LOIC VENANCE )

Les instituts de recherche publique et les universités jouent un rôle croissant dans l’innovation liée au cancer, principalement aux Etats-Unis, constate l'Office européen des brevets (OEB) dans une étude publiée jeudi.

Entre 2002 et 2021, les universités et organismes publics ont été à l'origine de "près d'un tiers des demandes de brevets liées au cancer" dans le monde, signe que la manière dont ces innovations arrivent sur le marché est en train de changer, selon cette étude de l'OEB dont le siège est à Munich (Allemagne).

En France, l'Inserm et le CNRS se distinguent, se classant respectivement troisième et septième au niveau mondial parmi les dix principaux établissements qui ont émis une demande de brevet sur 2017-2021.

"L'innovation passe par la recherche fondamentale. Même les plus grandes entreprises pharmaceutiques ne sont pas capables d'embrasser tous les défis technologiques. Elles doivent donc s'appuyer sur la recherche universitaire" préclinique, explique à l'AFP Yann Ménière, chef économiste de l'OEB.

Cette tendance incite les institutions scientifiques à déposer des brevets pour protéger leurs innovations avant de les transférer à l'industrie qui se charge plus généralement de la dernière étape avant la mise sur le marché du produit, celle qui est aussi la plus coûteuse et la plus risquée.

Selon ce rapport, les États-Unis, qui disposent d'un grand vivier de startup dédiées à la santé à proximité de pôles universitaires d'excellence, restent en tête de l'innovation mondiale dans le domaine du cancer: depuis 20 ans, ils concentrent près de la moitié de toutes les demandes de brevets.

L'avance américaine s'est accentuée depuis 2015, creusant l'écart avec les autres parties du monde.

En 2021, la première économie mondiale été à l'origine de plus de 5.500 demandes de brevets dans les technologies liées au cancer en 2021, loin devant la Chine (plus de 2.000) et l'Union européenne (1.772).

Parmi les pays européens, l'Allemagne a conservé la première place du classement au cours de ces deux décennies, devant le Royaume-Uni et la France.

Environ un tiers des inventions européennes sont issues de pays situés en dehors de l'Union européenne, notamment en Suisse et au Royaume-Uni, précise M. Ménière.

En 2021, les brevets internationaux uniquement liées au cancer représentaient plus de 3% des brevets mondiaux, selon l'OEB.

"On observe une forte hausse des dépôts de brevets dans l'oncologie sur la dernière décennie avec quasiment un taux de croissance de 9% annuel" depuis 2015, souligne Yann Ménière.

Cette croissance est due, selon l'OEB, à l’accélération des nouvelles technologies dans les traitements du cancer, telles que l’immunothérapie et la thérapie génique, mais aussi dans le domaine du diagnostic.