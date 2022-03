Cancer du col de l'utérus: le Japon reprend la vaccination après 8 ans de flottement

Le Japon va de nouveau promouvoir activement la vaccination contre le cancer du col de l'utérus, ce qui pourrait sauver des milliers de vie selon ses défenseurs, après une longue interruption liée à une campagne dans les médias sur des effets indésirables supposés.

Le retour à partir d'avril de cette recommandation gouvernementale, après huit ans de suspension, devrait relancer la vaccination contre les papillomes humains (HPV), des infections sexuellement transmissibles dont certaines peuvent entraîner le cancer du col de l'utérus chez les femmes.

Le taux de vaccination contre les HPV est tombé à 1% au Japon, contre 70% en 2013.

"Enfin, nous allons pouvoir protéger les vies des jeunes femmes", mais "les huit dernières années vont coûter tant de vies", note Junko Mihara, ancienne actrice devenue élue parlementaire qui a survécu à un cancer du col de l'utérus il y a une dizaine d'années.

A l'époque, révéler souffrir d'un cancer était choquant dans le monde du spectacle au Japon, et elle avait dû ainsi cacher sa maladie pour pouvoir rester sur scène, se souvient-elle dans un entretien à l'AFP.

This picture taken on December 9, 2021 shows Junko Mihara, a member of the ruling Liberal Democratic Party and a cervical cancer survivor, speaking about HPV vaccination during an interview with AFP at her office in Tokyo. The percentage of teenage girls getting the HPV vaccine has been close to zero since the country's 2013 decision not to promote the jab as panic erupted over alleged side effects, but from April 1, 2022 authorities will actively recommend and share information about the vaccine, which is free for girls aged 12-16 in Japan and has been found safe in extensive trials. ( AFP / Kazuhiro NOGI )