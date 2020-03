So Foot • 29/03/2020 à 17:00

Canal+ - LFP : la guerre des droits TV aura bien lieu

Enlisé dans la crise du coronavirus, le football hexagonal s'est pris un nouveau coup de pelle ces derniers jours, alors que Canal+ a annoncé à la LFP ne pas vouloir verser les 110 millions d'euros que la chaîne cryptée devait débourser début avril, pour les droits TV de la Ligue 1 2019-2020. Un avant-goût inquiétant du marasme économique dans lequel va probablement sombrer le championnat.

Canal brouillé

Canal + récupère les droits TV de la Ligue 1 pour 2020-2024

C'est une menace qu'on savait diffuse, comme une épée de Damoclès, ou un sombre présage. Une crise sanitaire n'arrive jamais seule et porte souvent avec elle les germes d'une saleté de crise économique. La Ligue de football professionnel (LFP) le savait : le football français ne sera pas épargné et c'est Canal+ qui a endossé le rôle du porteur de malheur, en dévoilant les premiers symptômes de la chose. La chaîne cryptée ne veut plus payer les 110 millions d'euros de droits TV - soit près du cinquième des 548 millions d'euros qu'elle verse annuellement à la Ligue - en vertu des contrats qui lient le groupe audiovisuel à la LFP, sur la période 2016-2020.C'estqui a révélé ce week-end la décision de Canal, en relayant les propos de Maxime Saada, le président de la chaîne : "[...]Difficile de prétendre le contraire : Canal+ France, miné par une concurrence Lire la suite de l'article sur SoFoot.com