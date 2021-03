Canal de Suez: la course contre la montre pour débloquer l'Ever Given continue

Image satellite diffusée le 28 mars 2021 par Maxar Technologies du porte-conteneurs Ever Given bloquant le canal de Suez ( Satellite image ©2021 Maxar Technologies / - )

En fin de soirée dimanche, le fournisseur de services maritimes Leth Agencies affirmait dans un tweet que l'opération était reportée "jusqu'à ce que la puissance des remorqueurs soit suffisante".

Le remorqueur néerlandais Alp Guard est arrivé sur place dans la soirée et l'italien Carlo Magna "arrivera lundi matin" selon Leth Agencies, qui ajoute que "la prochaine tentative devrait avoir lieu lundi soir".

Toutefois, de son côté, l'Autorité du canal de Suez (SCA) n'a annoncé aucun report, se bornant à dire dans un communiqué en début de soirée que "les opérations ont été intensifiées autour de la proue du navire".

Les espoirs reposaient dimanche sur une marée haute dans la soirée qui devait faciliter la tâche des sauveteurs.

L'Ever Given --près de 220.000 tonnes-- est coincé depuis mardi en diagonale du canal, bloquant complètement cette voie d'eau d'environ 300 mètres de largeur parmi les plus fréquentées au monde.

Le canal de Suez, long de quelque 190 km, voit passer environ 10% du commerce maritime international et chaque journée d'indisponibilité entraîne d'importants retards et coûts.

Une douzaine de remorqueurs, ainsi que des dragues pour aspirer le sable sous le navire dont l'étrave est encastrée dans la rive, sont mobilisés.

Le porte-parole de la (SCA) George Safwat précisait dimanche matin que quelque 27.000 m3 de sable avaient déjà été dégagés, à 18 mètres de profondeur.

Mais les autorités reconnaissent rencontrer des difficultés, notamment en raison de la nature "rocheuse" du sol.

Selon Ihab Talaat el-Bannane, ancien amiral égyptien, "l'accident s'est produit dans la partie du canal où le sol est rocheux et qui avait d'ailleurs été le plus difficile à creuser".

La Russie a offert dimanche son aide à l'Egypte, après plusieurs autres pays dont les Etats-Unis.

Le porte-conteneurs battant pavillon panaméen était entouré dimanche matin de quelques remorqueurs, selon un journaliste de l'AFP. Haut d'une soixantaine de mètres avec son chargement, il domine les champs et les palmiers alentours.

Photos d'un satellite montrant le trafic maritime sur le canal de Suez un jour ordinaire et après son blocage par le porte-conteneurs Ever Given ( AFP / )