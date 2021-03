Canal de Suez: course contre la montre pour débloquer l'Ever Given

Image satellite diffusée le 28 mars 2021 par Maxar Technologies du porte-conteneurs Ever Given bloquant le canal de Suez ( Satellite image ©2021 Maxar Technologies / - )

Si le navire géant a résisté aux dernières tentatives de renflouement, une marée haute attendue en soirée pourrait faciliter la tâche des sauveteurs.

De nouvelles opérations sont en cours pour renflouer l'Ever Given --près de 220.000 tonnes-- coincé depuis mardi en diagonale du canal, bloquant complètement cette voie d'eau d'environ 300 mètres de largeur parmi les plus fréquentées au monde.

Le canal de Suez, long de quelque 190 km, voit passer environ 10% du commerce maritime international et chaque journée d'indisponibilité entraîne d'importants retards et coûts aux acteurs du secteur.

Une douzaine de remorqueurs, ainsi que des dragues pour aspirer le sable sous le navire dont l'étrave est encastrée dans la rive, sont mobilisés.

Selon le porte-parole de l'Autorité égyptienne du canal de Suez (SCA), George Safwat, quelque 27.000 mètres cubes de sable ont déjà été dégagés, à 18 mètres de profondeur.

Le porte-conteneurs battant pavillon panaméen était entouré dimanche matin de quelques remorqueurs, selon un journaliste de l'AFP. Haut d'une soixantaine de mètres avec son chargement, il domine les champs et les palmiers alentours.

Photos d'un satellite montrant le trafic maritime sur le canal de Suez un jour ordinaire et après son blocage par le porte-conteneurs Ever Given ( AFP / )