Canal+ : aux abonnés absents ?

Diffuseur historique du championnat de France depuis son lancement en 1984, Canal+ ne proposera plus aucune affiche de Ligue 1 à partir de la saison prochaine. Fidèle à sa stratégie récente, la chaîne cryptée l'a fait savoir à la LFP, dans un courrier. À moins que tout cela ne soit qu'un énième coup de bluff.

Si les bonnes manières recommandent de ne pas rompre par SMS, procéder par email et lettre recommandée est toléré, a priori. C’est en tout cas la méthode choisie par Canal+ et Maxime Saada pour rompre après 39 ans d’amour entre la LFP et la chaîne cryptée. Une idylle commencée en 1984 avec un Nantes-Monaco, et qui va donc prendre fin à l’issue de la saison 2023-2024. Inimaginable il y a encore quelques années, cette rupture était pourtant devenue inévitable depuis que Mediapro s’était immiscé entre les deux tourtereaux du football français. « Vous n’avez eu de cesse de pénaliser Canal+ , a notamment accusé Maxime Saada, patron de la chaîne, dans une lettre à la conclusion ferme. Il apparaît dès lors clairement que les conditions ne sont aujourd’hui pas réunies pour que le groupe Canal+ dépose une offre les 16 et 17 octobre. » Au pojnt de fâcher la LFP qui n’a pas manqué de réagir, regrettant autant « le procédé de divulguer publiquement les termes de ce courrier » , que « la décision exprimée » en elle-même.

Un mauvais ménage à trois

À la lecture de ce courrier, le point de non-retour semble avoir été atteint entre le diffuseur historique de la L1 et la LFP. « Ce n’est pas une surprise, c’est une guerre de communication qui dure » , tempère Antoine Feuillet, maître de conférences à l’université de Paris-Saclay, spécialiste des droits TV. La liste des griefs de la chaîne cryptée envers la LFP ? L’attribution des droits 2020-2024 à Mediapro, avec la suite que l’on connaît, et la non-renégociation du lot détenu par Canal+ ensuite. « À l’époque, les présidents de clubs ont fanfaronné, oubliant que Canal les avait suivis pendant des dizaines d’années. Ce n’était pas très malin. Quand vous vendez un produit, il faut faire attention aux clients et ceux qui peuvent le redevenir » , conseille Pierre Maes, consultant international en droits TV et auteur de La Ruine du foot français . Il ajoute : « La stratégie de remettre en vente uniquement le lot Mediapro et de continuer à faire cracher Canal à plein pot, ça n’a rien de commercial. Le camo

Par Adrien Hémard-Dohain pour SOFOOT.com