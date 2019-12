Canada: vol d'essai réussi pour le premier hydravion commercial électrique

L'appareil de la compagnie canadienne Harbour Air, un Beaver DHC-2 de Havilland de 62 ans équipé d'un moteur électrique, a effectué un vol de quelques minutes en début de matinée, au départ de l'aéroport de Vancouver, devant une centaine de curieux et de journalistes.

"C'est le début de l'ère de l'aviation électrique", s'est félicité Roei Ganzarski, président de la société magni-X de Seattle (Etats-Unis) qui a conçu le moteur électrique de 750 chevaux pour Harbour Air, principale compagnie d'hydravions d'Amérique du Nord.

L'appareil jaune et bleu était piloté par Greg McDougall, fondateur et président de la compagnie Harbour Air qui exploite une quarantaine d'hydravions et transporte chaque année quelque 500.000 passagers sur de courtes distances le long de la côte du Pacifique en Colombie-Britannique. "Notre but est d'électrifier toute la flotte, il n'y a aucune raison de ne pas le faire", a-t-il ajouté.

