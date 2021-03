Canada: verdict attendu pour l'auteur d'une attaque meurtrière au camion-bélier

La fourgonnette utilisée par Alek Minassian lors de l'attaque contre des piétons, le 23 avril 2018 à Toronto, au Canada ( AFP / Lars Hagberg )

Pénalement responsable ou pas? L'auteur d'une attaque au camion-bélier en avril 2018 à Toronto, qui avait tué 10 personnes, sera fixé mercredi sur son sort, une juge devant décider s'il était sain d'esprit le jour du drame.

Alek Minassian, atteint d'une forme sévère d'autisme, a reconnu avoir fauché et tué 10 personnes sur des trottoirs du nord de la métropole canadienne le 23 avril 2018. Il avait initialement affirmé avoir agi au nom du mouvement misogyne "Incel".

Mais dès l'ouverture du procès le 10 novembre dernier, l'homme de 28 ans, intellectuellement déficient et souffrant du trouble du spectre de l'autisme (TSA), avait plaidé l'irresponsabilité pénale.

Une thèse que le procureur Joseph Callaghan avait battue en brèche lors du procès, tenu de façon virtuelle pendant un mois et demi sur la plateforme Zoom en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19.

Le procureur avait estimé que le TSA n'avait pas empêché l'accusé de faire des choix délibérés et d'avoir eu conscience que ses actes étaient illégaux et moralement répréhensibles.

"La Couronne affirme qu'il s'agit d'un tueur de masse qui se trouve être atteint d'un TSA et non d'un TSA qui l'a poussé à commettre ces meurtres", avait soutenu Me Callaghan au dernier jour du procès.

L'avocat de M. Minassian, Boris Bytensky, s'appuyant sur des expertises psychiatriques, a de son côté plaidé que l'état mental de son client, dénué d'empathie et incapable de discerner le bien du mal selon lui, le rendait incapable de faire des choix rationnels.

Des messages et des fleurs à la mémoire des victimes d'une attaque au camion-bélier, le 24 avril 2018 à Toronto, au Canada ( AFP / Lars Hagberg )

Selon plusieurs juristes cités par les médias, c'est la première fois au Canada que l'autisme est invoqué pour tenter d'obtenir un verdict de non-responsabilité criminelle.

- Quête de notoriété -

La juge de la Cour supérieur de l'Ontario Anne Molloy doit rendre sa décision sur YouTube à partir de 10H00 locales (15H00 GMT).

La magistrate dira si Alek Minassian est pénalement responsable ou pas, mais la sentence éventuelle sera prononcée ultérieurement.

Un véhicule de police garé devant le domicile d'Alek Minassian, le 24 avril 2018 à Richmond Hill, au Canada ( AFP / Lars Hagberg )

S'il est reconnu coupable, il encourt la prison à vie, avec une période de sûreté de 25 ans interdisant sa libération conditionnelle. Dans le cas contraire, il devra suivre un traitement dans un hôpital psychiatrique sécurisé.

Alek Minassian a reconnu avoir loué une camionnette le 23 avril 2018 et avoir tué huit femmes et deux hommes, âgés de 22 à 94 ans, et blessé 16 autres personnes dans sa course meurtrière.

L'attaque avait eu lieu un lundi ensoleillé de printemps, en début d'après-midi, dans le quartier de North York, au nord de la rue Yonge, une des artères les plus fréquentées de la plus grande métropole canadienne.

Au volant d'une camionnette blanche de location, l'accusé, qui résidait dans la banlieue nord de la ville, avait roulé à vive allure entre les voies de circulation et les trottoirs, visant les passants sur environ deux kilomètres.

Des messages et des fleurs à la mémoire des victimes d'une attaque au camion-bélier, le 24 avril 2018 à Toronto, au Canada ( AFP / GEOFF ROBINS )

Avant de passer à l'acte, il avait publié sur Facebook un message à caractère misogyne dans lequel il assurait: "La rébellion +Incel+ a déjà commencé!".

Abréviation anglophone pour "involontairement célibataire", la mouvance "Incel" regroupe des hommes exprimant, notamment sur des forums en ligne, leur mépris des femmes, responsables selon eux de leur insatisfaction sexuelle.

Minassian a ensuite indiqué à plusieurs experts lors de l'enquête que sa motivation principale était la quête de notoriété et qu'invoquer le mouvement Incel était avant tout un moyen de faire parler de lui.

Il a donné à différents experts des motivations divergentes pour justifier son acte, allant d'une anxiété avant de commencer un nouvel emploi à la volonté de devenir l'un des plus grands tueurs de masse de l'histoire.

