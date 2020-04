Canada: un homme armé fait au moins 16 morts, pire tuerie du pays

L'homme de 51 ans, un prothésiste dentaire selon les médias, a été tué dimanche en fin de matinée à l'issue d'une vaste chasse à l'homme d'une douzaine d'heures dans toute la province de l'est du Canada.

Lors de sa cavale meurtrière, Gabriel Wortman a notamment circulé au volant d'une voiture semblable à celles de la police, portant au moins une partie d'un uniforme de policier. Il a semé la mort en plusieurs endroits, dans des circonstances et pour une raison encore mystérieuses qui ont choqué le pays. Les fusillades de masse sont rares au Canada, contrairement au voisin américain.

