Canada: le Covid long est "l'épreuve d'une vie"

Violaine Cousineau, qui souffre de "Covid long", dans sa cuisine, le 26 février 2021 à Montréal, Canada ( AFP / Anne-Sophie THILL )

"J'ai l'impression d'avoir vieilli de 30 ans en quelques mois." Difficultés à respirer, à marcher, à se concentrer: cinq mois après avoir été contaminée au Covid-19, Violaine Cousineau souffre du "Covid long", de lourds symptômes qui l'empêchent de reprendre une vie normale.

Assise dans sa cuisine, masque sur le visage, cette enseignante en littérature de 47 ans agite les mains en parlant, comme pour donner plus de présence à sa voix, réduite à un chuchotement au débit deux fois plus lent qu'auparavant.

"Je ne me reconnais pas, mes proches ne me reconnaissent pas non plus", assure-t-elle à l'AFP. Aujourd'hui en congé maladie, la Québécoise doit désormais se promener avec une canne pour ne pas perdre l'équilibre.

Violaine Cousineau fait partie des patients d'une nouvelle clinique spécialisée dans le "Covid long" qui a ouvert ses portes le mois dernier à Montréal, la ville du Canada la plus touchée par l'épidémie.

Cette mère de deux filles de 12 et 15 ans déclare qu'elle n'avait aucun problème de santé préexistant, et même un "super cardio" qu'elle entretenait à la montagne le week-end.

Violaine Cousineau, qui souffre du "Covid long", sur le balcon de sa maison, le 26 février 2021 à Montréal, au Canada ( AFP / Anne-Sophie THILL )

Contaminée en octobre, elle passe une première semaine éprouvante, trois jours clouée au lit. "Jamais je n'ai pu penser une fraction de seconde que ça irait plus loin que ça", souligne-t-elle.

Aujourd'hui, faire à manger est difficile. Descendre les escaliers? "Je vais être claquée pour la journée", balaie Mme Cousineau, qui n'est plus capable de lire un roman ni de reprendre le travail. "Tout le quotidien est chamboulé", "c'est l'épreuve d'une vie", assène-t-elle.

- "10 à 30%" -

Le "Covid long", qui affecte mystérieusement un nombre significatif de malades du Covid-19, doit "être de la plus haute importance" pour toutes les autorités sanitaires dans le monde, a exhorté fin février la branche européenne de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Au Québec, qui recense à lui seul près d'un tiers des cas de coronavirus recensés au Canada, "ça pourrait être de 10 à 30% (des malades du Covid-19) qui auraient des complications longues", précise la Dr Emilia Liana Falcone. Elle dirige la nouvelle clinique mise en place par l'Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM), affilié à l'Université de Montréal.

Ouverte depuis février, elle a pour objectif de comprendre les complications à long terme du Covid et leur durée afin d'en déterminer ensuite les causes et développer des traitements.

La Dr Emilia Liana Falcone, directrice de la nouvelle clinique de recherche sur le Covid-19, le 3 mars 2021 à Montréal, au Canada ( AFP / Andrej Ivanov )

"Il y a des patients à un an post-infection qui ont toujours des séquelles de la Covid", indique la Dr Falcone.

La clinique a reçu "environ une quinzaine" de patients et pourrait en suivre plusieurs centaines de tous âges.

"La fatigue est définitivement très commune", souligne cette infectiologue, évoquant également l'essoufflement, les douleurs musculaires ou les troubles du sommeil.

Violaine Cousineau, qui fait partie du suivi clinique, n'en "attend pas des miracles". Prises de sang, échographie cardiaque, radiographie pulmonaire: tous ses tests sont pour le moment négatifs.

"Je me sens presque comme un mutant: une espèce nouvelle qui est apparue et qu'il faut réussir à décoder", sourit-elle.

- Rire ou pleurer? "Trop essoufflant" -

Seul remède pour la soulager: passer de très longues heures dans l'air glacial de l'hiver québécois, à l'extérieur de la ville.

Anne Bhéreur, médecin de 44 ans, qui participe aussi au protocole de recherche, trouve "très rassurant d'être prise en charge par des gens qui sont compétents et intéressés à comprendre ce qu'il se passe".

"Qu'est-ce qui fait que la respiration devient si difficile?", interroge-t-elle, expliquant dans un filet de voix que ses collègues sont "tout aussi déroutés" par ses symptômes.

La Dr Emilia Liana Falcone procède à un test dans son laboratoire, le 3 mars 2021 à Montréal, au Canada ( AFP / Andrej Ivanov )

Contaminée en décembre à l'hôpital où elle travaillait en soins palliatifs, Anne Bhéreur pensait pouvoir y retourner dix jours plus tard "avec une immunité contre le virus, en étant un peu plus en sécurité".

Cette mère de famille ressent encore une très grande fatigue, de la difficulté à respirer et à se concentrer qui l'obligent à morceler chaque tâche quotidienne.

"Je marche à deux km/h: ça me prend 30 minutes pour faire le tour du pâté de maisons alors que normalement ça n'en prendrait même pas 10", murmure avec difficulté la Québécoise, qui s'efforce "vraiment de rester optimiste".

Et d'ajouter: "rire ou pleurer, c'est trop essoufflant, donc on prend les choses une journée à la fois."

