Canada : ils pensaient être figurants dans un film, ils se retrouvent dans une vraie manifestation

Faux film, mais vraie manifestation. Une douzaine de personnes pensant être embauchées lundi comme figurants sur un tournage à Vancouver, au Canada, ont en fait participé, sans le savoir, à un rassemblement de soutien à une dirigeante de Huawei.« Libérez Meng, Justice équitable ! », pouvait-on lire sur une pancarte. « Trump, arrête de nous harceler », clamait une autre. La manifestation a eu lieu à l'extérieur d'un tribunal pour soutenir Meng Wanzhou, directrice financière du géant chinois de l'équipement télécoms Huawei, qui contestait sa procédure d'extradition vers les États-Unis.« Personne n'a dit : Action ! »Certains de ces faux manifestants ont été retrouvés par des journalistes canadiens et ont expliqué qu'ils avaient été payés entre 100 et 150 dollars canadiens (69 et 103 euros) pour deux heures sur ce qu'ils pensaient être un plateau de tournage. Ils avaient été approchés sur Facebook ou par des connaissances.« Une reporter de CBC nous a approchés, moi et mon ami, et elle a commencé à nous interviewer. Et c'est à ce moment-là, avec ses questions, que j'ai commencé à comprendre. OK, si c'est du travail de figurant, ils n'auraient pas besoin de détails sur les figurants », a raconté Julia Hackstaff sur la même chaîne publique.Quand d'autres journalistes l'ont interrogée, elle a dit avoir compris qu'elle avait été bernée : « J'ai réalisé que personne n'avait dit : Action ! ».Huawei assure n'y être pour rienUne autre manifestante, Ken Bonson, a fait un récit semblable au Toronto Star : « Honnêtement j'ai plutôt honte et je suis gênée », a-t-elle rapporté, expliquant qu'elle n'avait jamais entendu parler de l'affaire de l'arrestation au Canada de Meng Wanzhou.Une question restait sans réponse : qui a embauché ces « figurants ». L'ambassade de Chine à Ottawa n'a pour l'instant pas apporté de réponse. Le groupe Huawei a de son côté indiqué ...