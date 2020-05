Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Canada: Chute du PIB de 8,2% en rythme annualisé au 1er trimestre Reuters • 29/05/2020 à 16:45









CANADA: CHUTE DU PIB DE 8,2% EN RYTHME ANNUALISÉ AU 1ER TRIMESTRE OTTAWA (Reuters) - L'activité économique au Canada a plongé de 11% en avril par rapport à mars, une chute sans précédent due à l'arrêt complet décidé dans de nombreux secteurs pour endiguer l'épidémie de coronavirus, montre la première estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée vendredi. Le PIB a reculé de 7,2% en mars par rapport à février, un chiffre qui constituait déjà un record. "Les diminutions enregistrées pour les mois de mars et d'avril seront probablement les plus importantes baisses mensuelles consécutives jamais enregistrées", estime Statistique Canada, l'institut national de la statistique, dans un communiqué. Sur l'ensemble du premier trimestre, le PIB affiche une baisse de 8,2% en rythme annualisé, la plus importante depuis le premier trimestre 2009 (-8,7%). Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une chute de 10%. "Que l'économie recule de 5%, 6%, 7% ou 8% cette année, cela constituera un recul extrêmement difficile, qui va nécessiter un important soutien à la fois monétaire et budgétaire", a commenté Doug Porter, économiste en chef de BMO-Banque de Montréal. La consommation des ménages a diminué de 2,3% sur les trois premiers mois de l'année, sa plus forte baisse jamais enregistrée. (Kelsey Johnson et David Ljunggren; version française Marc Angrand)

