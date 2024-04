Canada: aux chutes du Niagara, un spectacle grandiose pour l'éclipse totale

Des gens lèvent les yeux pour voir l'éclipse totale à Niagara Falls, Ontario, Canada, le 8 avril 2024 ( AFP / Geoff Robins )

En quelques minutes, les chutes du Niagara ont été plongées dans le noir: des milliers de personnes ont admiré lundi une rare éclipse solaire totale qui a transformé ce lieu emblématique situé le long de la frontière canado-américaine.

Lunettes spéciales sur les yeux, les spectateurs ont observé cet événement rare dans un cadre unique, sous les cris des goélands et dans le grondement assourdissant des célèbres chutes.

Pour Debi Flamand, membre de la communauté des Premières nations de Manawan, assister à une éclipse solaire totale est un moment "très spirituel car le soleil est notre grand-père et la lune notre grand-mère".

Pendant de courtes minutes, les chutes et l'horizon, au loin, de la ville de Toronto se sont assombris, sous les hurlements excités de la foule massée près de l'eau où circulent habituellement des bateaux chargés de touristes.

"Vous pouvez regarder le soleil, il noircit le ciel et il ne va pas vous brûler la cornée", a commenté Madison, jeune femme venue de Boston, stupéfaite de constater que "ces choses qui semblent si impossibles dans ce vaste univers se produisent juste ici".

Pour John Roberts, venu de l'Etat américain du Delaware (Est), on ressent quelque chose "d'étourdissant" lorsqu'on pense à ce phénomène "qui se produit depuis des milliers d'années".

Aux chutes du Niagara, à la frontière entre les Etats-Unis et le Canada, lors de l'éclipse totale de soleil le 8 avril 2024 ( AFP / Geoff Robins )

La météo a légèrement troublé le spectacle: d'épais nuages ont empêché de voir le soleil pendant l'éclipse totale.

Manteau d'hiver ou imperméable sur le dos, couverture sur les genoux, de nombreux curieux étaient vissés sur des chaises de camping plusieurs heures avant l'éclipse, jouant aux cartes ou à des jeux de société pour passer le temps.

En prévision de l'événement, côté canadien, la région avait même déclaré un "état d'urgence" pour mieux faire face à l'afflux de visiteurs venus spécialement pour l'événement, certains avec trépieds et télescopes.

Chaque année, des millions de touristes visitent les chutes du Niagara, composées de trois chutes distinctes, réparties sur les territoires américain et canadien.

L'éclipse a terminé sa course dans l'est du Canada après avoir traversé le Mexique et 15 Etats américains, du Texas au Maine.

Au total, l'ombre de la Lune s'est déplacée au-dessus de l'Amérique en environ une heure et demie.