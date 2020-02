CAN tous les 4 ans : pour Drogba, cela peut être « une bonne chose »

« Cela peut être une bonne chose parce que cela donnerait une saveur bien particulière à ce trophée par sa rareté », a dit à l'AFP l'ancienne gloire ivoirienne (41 ans), de passage à Paris dans le cadre d'une formation avec l'UEFA et le Centre de droit et d'économie du sport (CDES) de Limoges. Didier Drogba s'est ainsi exprimé à propos de l'encouragement de la Fifa à l'endroit d'une Coupe d'Afrique des nations (CAN) tous les quatre ans en lieu et place d'un rythme bisannuel. « Maintenant, c'est un compromis, un juste milieu qu'il faut trouver. Les fédérations africaines doivent se réunir pour en discuter », a prévenu l'ex-capitaine des Éléphants, finaliste de la CAN en 2012 et 2006.Lire aussi CAN 2021 : ce sera en janvier au CamerounDes mesures pour accompagner le football africainSamedi, à Rabat (Maroc), le président de la Fifa, Gianni Infantino, a présenté plusieurs mesures pour accroître la compétitivité du football africain, en conclusion de la « mission » de six mois de supervision du fonctionnement de la Confédération africaine (CAF). Principale proposition, l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) « tous les quatre ans », au lieu de deux actuellement. « Bien sûr, à condition que les revenus qu'on perd soient compensés. On s'occupe de ça et, si on travaille ensemble, on ne va pas seulement doubler les revenus de la CAN, mais on va les multiplier par quatre ou par six en présentant un produit pas...