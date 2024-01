information fournie par So Foot • 13/01/2024 à 15:43

CAN : Retournement de situation concernant la blessure d'Aboubakar

Le Cameroun retient son souffle.

Alors que l’on pensait Vincent Aboubakar out pour l’ensemble de la Coupe d’Afrique des nations (qui démarre ce samedi) après une blessure à la cuisse gauche vendredi, l’IRM de ce samedi matin a redonné un peu d’espoir à tout le monde. Le capitaine du Cameroun – et meilleur buteur de la dernière édition, avec huit réalisations – va finalement rester avec le groupe et pourrait revenir en milieu de compétition, voire être sur pied pour l’entrée en lice des Lions indomptables, lundi contre la Guinée.…

