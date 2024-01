information fournie par So Foot • 01/01/2024 à 15:37

CAN : Le Ghana avec les frères Ayew mais sans Thomas Partey

No Thomas, no Partey.

Chris Hughton a tranché : le Ghana fera sans Thomas Partey pour la CAN. Le milieu d’Arsenal n’a plus joué depuis le mois d’octobre et n’a pas été inclus dans la liste des Black Stars , malgré son récent retour à l’entraînement. A l’inverse, André Ayew est bien présent pour sa huitième participation. Le Havrais sera notamment épaulé par son frère Jordan, Mohammed Kudus, Alexander Djiku, Ernest Nuamah ou Iñaki Williams.…

QB pour SOFOOT.com