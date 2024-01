CAN - Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau: les "Eléphants" veulent partir du bon pied

Des drapeaux dans une rue de Treichville à Abidjan, le 3 janvier 2024, alors que la CAN débute le même jour en Côte d'Ivoire ( AFP / Issouf SANOGO )

Pour bien commencer leur tournoi à domicile, les "Éléphants" de Côte d'Ivoire ne doivent pas trébucher contre la Guinée-Bissau, qui n'a encore jamais gagné un match en Coupe d'Afrique, samedi (21h00) à Abidjan pour le match d'ouverture de la 34e CAN.

La Côte d'Ivoire lance le bal, avec l'ambition d'honorer son statut de favori pour tenter de décrocher une troisième étoile, après les victoires de 1992 et 2015, et de briser la malédiction de l'organisateur, qui n'a plus remporté la CAN depuis l’Égypte au Caire en 2006. C'était devant la Côte d'Ivoire de Didier Drogba en finale (0-0, 4 t.a.b. à 2).

Les modestes "Djurtus" (les Lycaons) de Guinée-Bissau ne semblent pas de taille à gâcher la fête, mais les Éléphants doivent supporter la pression.

En 1984, la seule autre fois où la Côte d'Ivoire a organisé la CAN, le tournoi avait viré au fiasco avec une élimination au premier tour.

"Une CAN à domicile cela représente beaucoup, on est tous conscient de ce qui nous attend, on a bien bossé", promet une des stars de l'équipe, le milieu Franck Kessié.

Le milieu de terrain ivoirien Franck Kessié, en conférence de presse, le 12 janvier 2024 à Abidjan ( AFP / Sia KAMBOU )

"J'aimerais dire aux supporters ivoiriens qu'on lutte tous pour le même drapeau, on doit être unis. Qu'ils fassent de leur mieux pour nous soutenir, nous de notre coté on va puiser dans nos dernières ressources pour donner le meilleur et leur faire plaisir", a-t-il ajouté en conférence de presse.

Message visiblement reçu par les supporters qui arrivaient tout au long de l'après-midi, samedi, au stade d'Ebimpé, en banlieue d'Abidjan, dans une ambiance joyeuse.

"On est trop contents d'avoir cette CAN chez nous! On ne va pas sous-estimer l'équipe adverse mais on va gagner 3-1" s'exclame Aïcha Fofana, drapeau ivoirien peint sur les joues, qui a pris ses places depuis novembre.

Kassoum Cissé, lui, est rentré de France, où il vit, pour deux mois de vacances spécialement pour l'évènement: "C'est la première fois que je vais vivre un match d'ouverture, tout ce monde ça fait chaud au coeur", explique celui qui voit les "Eléphants" battre le Mali en finale, le 11 février.

Un supporter de Guinée-Bissau avant le match de la CAN contre la Côte d'Ivoire, le 13 janvier 2024 à Abidjan ( AFP / SIA KAMBOU )

"Il va falloir qu'on vive l'évènement", ajoute le sélectionneur Jean-Louis Gasset, qui découvre la CAN à 70 ans. "Mon travail est de transformer cette pression en du positif, que ça donne force et confiance à mes joueurs. Il ne faut pas que ça nous inhibe".

- Place à la fête -

Côté organisation, tout se met en place et l'ambiance est montée d'un cran dans les maquis - restaurants et bars populaires - et les rues d'Abidjan, depuis l'arrivée des supporters des quatre coins du continent ces derniers jours.

Des enfants jouent au football à Abidjan le 12 janvier 2024 à la veille du match d'ouverture de la 34e CAN ( AFP / FRANCK FIFE )

Le gouvernement ivoirien n'a pas lésiné sur les moyens pour organiser "la plus belle CAN": 1,5 milliard de dollars ont été investis pour construire ou rénover six stades, faire sortir de terre des ponts, des routes, des hôtels, des cités CAN pour loger les équipes.

Robert Beugré Mambé, le nouveau chef du gouvernement nommé en octobre --qui a aussi hérité du portefeuille des Sports--l'assure: la Côte d'Ivoire est prête à tous les niveaux: "Infrastructures sportives, dispositif pour l'accueil, transport et mobilité".

Les autorités veulent définitivement tourner la page du fiasco du 12 septembre lorsque le match amical Côte d'Ivoire-Mali avait été interrompu en raison de la pelouse détrempée par un orage, au stade d'Ebimpé qui accueille le match d'ouverture samedi.

Calendrier des matches de la Coupe d'Afrique des nations 2024 disputée du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire, par groupe et par stade ( AFP / Vincent LEFAI )

Quelque 20.000 jeunes bénévoles, 17.000 membres des forces de l'ordre et 2.500 stadiers seront mobilisés pour ce mois de compétition, durant lequel les organisateurs attendent jusqu'à 1,5 million de visiteurs, notamment des pays voisins qualifiés comme le Mali, le Burkina, la Guinée et le Ghana.

Tout est en place pour la fête du football africain.