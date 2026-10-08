CAN 2025 : l’issue de Sénégal-Maroc est désormais entre les mains du TAS

Les prolongations de la CAN 2025 commencent à durer. Près de neuf mois après la finale remportée sur le terrain par le Sénégal face au Maroc (1-0 A.P.), les deux sélections se retrouvent ce jeudi devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), à Lausanne. Une audience à huis clos doit permettre aux deux camps de défendre leur version d’une finale devenue iconique… pour les mauvaises raisons.

Un titre qui change de camp

Tout avait pourtant semblé réglé sur la pelouse de Rabat. Mais en mars, le jury d’appel de la CAF a invalidé le résultat. Plusieurs joueurs sénégalais avaient temporairement quitté le terrain durant les arrêts de jeu pour protester contre un penalty accordé au Maroc, ce qui a conduit l’instance africaine à considérer le Sénégal comme forfait. Résultat : un improbable 3-0 attribué au Maroc , conformément aux articles 82 et 84 du règlement de la CAN.…

AC pour SOFOOT.com