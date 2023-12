information fournie par So Foot • 29/12/2023 à 13:17

CAN 2023 : neuf joueurs de Ligue 1 seront du voyage avec le Sénégal

La Coupe d’Afrique de Ligue 1.

Aliou Cissé s’est présenté devant les micros et les caméras pour dévoiler sa liste des 27 joueurs sénégalais pour la CAN qui débutera le 13 janvier prochain. Neuf joueurs de Ligue 1 seront ainsi du voyage avec les Lions de la Téranga : Mory Diaw (Clermont), Ismail Jakobs (Monaco), Formose Mendy (Lorient), Nampalys Mendy (Lens), Lamine Camara (Metz), Pape Gueye (Marseille), Krépin Diatta (Monaco), Ismaïla Sarr (Marseille) et Iliman Ndiaye (Marseille).…

