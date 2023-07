information fournie par So Foot • 16/07/2023 à 20:11

CAN 2023 : la Côte d’Ivoire dévoile ses stades

Enjaillement à prévoir.

Ce samedi, le ministère des Sports ivoirien a dévoilé les cinq villes hôtes pour la Coupe d’Afrique des Nations prévue au pays entre janvier et février 2024. Cinq agglomérations ont ainsi été retenues, à savoir Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, San Pedro et Korhogo, pour six stades.…

AB pour SOFOOT.com