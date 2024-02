information fournie par So Foot • 10/02/2024 à 23:37

CAN 2023 : L’Afrique du Sud remporte la petite finale !

CAN 2023 : L’Afrique du Sud remporte la petite finale !

Afrique du Sud 0-0 (6-5 TAB) RD Congo

Tirs au but réussis : Sibisi, Monare, Modiba, Lepasa, Appollis et Xulu pour les Bafana Bafana // Moutoussamy, Mfulu, Bakambu, Kayembe et Wissa pour les Léopards.

Tirs au but manqués : Mokoena chez les Sud-Africains // Mbemba et Elia chez les Congolais. …

LT pour SOFOOT.com