CAN 2023 : Dix joueurs à suivre de près

Wilfred Ndidi, Victor Boniface, Bryan Mbeumo, Amine Gouiri, Mario Lemina et Alexandre Mendy manqueront à l’appel. Pourtant, la CAN promet un plateau alléchant en terre ivoirienne, avec des héros plus ou moins attendus, pour certains revanchards.

Simon Adingra (Côte d’Ivoire)

C’est l’une des nouveautés de la saison de l’excitant (mais imprévisible) Brighton de Roberto De Zerbi. Produit de la fameuse Right to Dream Academy, comme Mohammed Kudus et Ernest Nuamah, Adingra n’en est qu’à ses débuts en sélection, après avoir conquis le public de l’Union saint-gilloise en 2022-2023. Mais dans l’effectif très fourni de Jean-Louis Gasset, ce droitier de 22 ans ayant déjà inscrit 4 jolis pions en Premier League pourrait être le déstabilisateur en chef. Dribbleur hors pair, ailier élastique et complet pouvant évoluer des deux côtés du terrain ou en tant que piston… Mais où s’arrêtera-t-il ?

Ahmed Musa (Nigeria)

Interrogation aussi valable pour Clinton Njie : mais que fait encore Musa en sélection ? Deux bouts de match cette saison avec Sivasspor, une carrière à la dérive à 31 ans, un coup de reins indigne de ses grandes heures sur FIFA 17 , un leadership tout relatif. L’ancien du CSKA Moscou ne fait plus l’unanimité depuis longtemps au pays, pourtant aucun sélectionneur ne se permet de l’oublier au moment de coucher son nom au milieu des pointures offensives du continent. Mais tout sera oublié, si le dernier rush de sa carrière offre le titre aux Super Eagles , le 11 février prochain.…

Par Alexandre Lazar pour SOFOOT.com