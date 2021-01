Campagne vaccinale : les médecins libéraux s'insurgent contre les lenteurs et les blocages

Seul "un sixième des vaccins livrés par Pfizer" a été utilisé, estiment les médecins libéraux.

(illustration) ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

Il faut "rapprocher le vaccin des patients", mais les pouvoirs publics empêchent les médecins libéraux de participer efficacement à la campagne vaccinale française, ont dénoncé jeudi 14 janvier deux des principaux syndicats de médecins libéraux.

La "colère" monte chez les généralistes, a averti Jacques Battistoni, président de MG France, lors d'une conférence de presse. "On ne donne pas les moyens de fonctionner aux centres de vaccination libéraux" pour administrer le vaccin contre le Covid-19, a-t-il affirmé, témoignages à l'appui.

"On n'a pas des autorisations facilement, ni de dotations en vaccins, qu'on doit négocier", a-t-il précisé, fustigeant une différence de traitement avec l'hôpital. "On voit une sorte de recentrage sur les centres hospitaliers" , qui concentrent "à la louche les trois quarts" des centres de vaccination ouverts à ce jour.

"Ca permet de faire monter plus rapidement les chiffres" de vaccination, mais "il sera plus difficile d'aller chercher les personnes de plus de 75 ans près de chez elles", a-t-il prévenu.

70% des libéraux prêts à vacciner

Jacques Battistoni a plaidé pour "rapprocher le vaccin des patients", avec "une distance qui doit être la plus courte possible", soulignant qu'au moins 70% des généralistes "sont prêts à vacciner eux-mêmes" , d'après un sondage réalisé la semaine dernière auprès de 2.350 praticiens.

"Il faut accélérer", a également estimé Jean-Paul Ortiz, président de la CSMF, premier syndicat chez les médecins libéraux, qui a "l'impression que l'administration est empêtrée dans sa lourdeur". "On a utilisé un sixième des vaccins livrés par Pfizer" , soit un peu moins de 250.000 personnes sur environ 1,5 million de doses reçues, a-t-il souligné.

"Débloquez-nous tous ces flacons !", a-t-il lancé, ajoutant que "tout jour perdu a des impacts catastrophiques d'un point de vue sanitaire et économique". Cela devrait notamment permettre "que tous les soignants soient vaccinés dans les plus brefs délais, et pas seulement ceux de plus de 50 ans".

"Le pays doit tout faire pour préserver ses soignants qui sont au front" , a-t-il justifié, en particulier pour les médecins, dont la vaccination "a valeur d'exemple" auprès des infirmiers et aides-soignants chez lesquels "l'adhésion est beaucoup moins massive".