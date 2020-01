Campagne de l'association anti-IVG Alliance Vita : le tribunal demande à Médiatransports de replacer les affiches

Le tribunal judiciaire de Paris a tranché : la régie Médiatransports n'avait pas le droit de décider unilatéralement de supprimer les affiches de l'association Alliance Vita, présentes dans plusieurs gares parisiennes.L'affaire a commencé jeudi 2 décembre dernier. Sur Twitter, des internautes s'indignent, photos à l'appui, de la présence d'une campagne de publicité de l'association anti-IVG et anti-PMA Alliance Vita. Elle se décline en plusieurs affiches, sur lesquelles on peut lire, par exemple « La société progressera à condition de respecter la paternité/la maternité/la différence ». Motif complet de la décision exécutoire du tribunal judiciaire de Paris ordonnant que cesse la #censure de la campagne d'?@allianceVITA? dans les gares et que reprenne sans délai l'affichage, sous astreinte quotidienne.#LaSocieteProgressera.[Communiqué de presse à suivre] pic.twitter.com/lQQCdBLDEb-- Tugdual Derville (@TDerville) January 4, 2020 Suite au bad-buzz, la régie Médiatransports, en charge de l'affichage de publicités dans les transports parisiens, avait annoncé qu'elle allait retirer deux des affiches de la campagne d'Alliance Vita. Selon l'entreprise, la campagne enfreignait le « devoir de neutralité » des campagnes affichées dans des lieux de service public comme les gares SNCF.L'argument de la neutralité ne tient pas selon le tribunalValérie Decamp, Directrice Générale de la régie Médiatransports, avait par ailleurs évoqué des « dysfonctionnements liés aux grèves » expliquant la présence de ces affiches « non conforme à nos principes de neutralité ». Mediatransports retire ce soir les deux visuels relatifs a la protection de la maternité et de la paternité. Les dysfonctionnements liés aux grèves expliquent cette présence non conforme à nos principes de neutralité.@Anne_Hidalgo-- Valerie Decamp (@valeriedecamp) January 2, 2020 En réponse, Tugdual Derville, délégué général ...