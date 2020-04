Camille, supporter d'Amiens : "Tout le monde s'en bat les couilles de ce club !"

Il s'appelle Camille Laurence, mais les oiseaux bleus du microcosme de Twitter le connaissent comme @CeeSnipes. Supporter amiénois, il n'a plus que ses yeux pour pleurer le sort de son club, 19e de Ligue 1 et donc relégué, après la suspension des championnats en France.

Je ne suis même pas triste. Juste blasé. Avec une saison à 28 matchs, il était impossible de trouver une solution qui plaise à tout le monde. On est montés en Ligue 1 en 2017 à la dernière seconde alors qu'on ne méritait pas.Mais descendre sur une décision sans jouer, à 10 journées de la fin, c'est très dur à vivre. C'est... Je n'en veux pas forcément à la Ligue. J'ai encore du mal à mettre des mots sur cette décision. Je vais prendre plusieurs jours pour l'accepter. Je suis triste et blasé à la fois.J'aurais aimé avoir un président comme Olivier Sadran ou Jean-Michel Aulas, qui sont certes insupportables, mais M. Joannin, qui était dans le board pour la décision, ne s'est pas vraiment battu pour nous. Il prend le club pour une entreprise. On a un président qui est absent : durant le mercato, il est en vacances à l'île Maurice ! Nous, on ne peut pas dire comme Aulas "mon club dérange !", car Amiens ne dérange personne. Tout le monde s'en bat les couilles de ce club ! J'ai connu mon club en Ligue 2 et en National et ça m'allait très bien.Quand les gens regardent un match d'Amiens, ils le regardent d'un œil, avec le téléphone dans la main. Peut-être qu'il y a deux clubs qui n'aiment pas vraiment Amiens. Les Lillois pour l'affaire Lire la suite de l'article sur SoFoot.com