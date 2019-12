Cameroun : un statut spécial pour la zone anglophone et après ?

Les deux régions anglophones du Cameroun ont désormais un nouveau statut. Il leur a été accordé après l'adoption ce mercredi 18 décembre par les députés d'un nouveau projet de loi sur la décentralisation. Ces régions, au sud-ouest et nord-ouest du pays, seront désormais autorisées, si la loi est approuvée par le Sénat et promulguée, à élaborer des politiques publiques dans les domaines de l'éducation et de la justice, a précisé la radio camerounaise. Elle pourrait également poser les bases d'un gouvernement et d'un Parlement spécifique à la zone, peut-on lire dans Le Journal du Cameroun. Ce statut spécial est la principale recommandation sur laquelle s'étaient entendus les participants du grand dialogue national convoqué par le président Paul Biya début octobre, pour mettre fin à la crise.Plus d'autonomieAu moment où de nombreuses voix s'élevaient pour critiquer le peu de suites législatives données à ce grand dialogue, l'Assemblée nationale s'était réunie en session extraordinaire vendredi enfin d'examiner ce projet de loi. Le boycottage de cette rencontre par les principaux chefs indépendantistes n'avait pas empêché les participants de préconiser une décentralisation par la création de ce « statut spécial ». Une proposition très éloignée des aspirations fédéralistes, pour les plus modérés, et indépendantistes pour les groupes armés, mais qui avait fait souffler l'espoir d'un retour à la paix après deux ans...