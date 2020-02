Cameroun : tollé après le massacre de Ntumbo

« Un malheureux accident, conséquence collatérale des opérations de sécurisation dans la région. » Voici comment l'armée camerounaise a justifié la mort des 23 civils, dont des enfants, survenue vendredi dans le village de Ntumbo. Ce lundi 17 février, le colonel Cyrille Atonfack Guemo, porte-parole de l'armée, a livré à l'AFP sa version de l'affaire. Selon lui, quatre militaires et deux gendarmes qui effectuaient une « reconnaissance nocturne à pied » près d'une habitation « transformée en camp fortifié » et en stock d'armes, ont essuyé des « tirs nourris ». « Sept terroristes » ont alors été mis « hors d'état de nuire » lors de cette opération. Toujours selon le colonel, « les combats vont se poursuivre jusqu'à l'explosion de plusieurs contenants de carburant, suivie d'un violent incendie qui va affecter quelques habitations voisines ». « Cet incendie a fait 5 victimes, dont une femme et 4 enfants, bien loin de ce qui est relayé dans les réseaux sociaux », a-t-il affirmé.Une version qui contredit fortement celle de travailleurs humanitaires contactés par l'AFP, qui parlent, eux, d'une attaque de 40 à 50 hommes armés ? pour certains masqués ? et qui ont tué par balle et brûlé des habitants. Dimanche, un représentant de l'ONU dans la province avait assuré à l'AFP que 22 civils, dont 14 enfants, une femme enceinte et deux femmes portant des bébés, avaient été tués par là aussi par...