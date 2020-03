Cameroun : la riposte contre le Covid-19 s'organise

Face au défi du coronavirus, le Cameroun a mis en place un système de détection qui obéit à une procédure conforme aux orientations proposées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). À travers le ministère de la Santé publique, le Cameroun a mis en place plusieurs stratégies de prévention et de détection des cas de Covid-19, notamment au niveau des postes de santé aux frontières et aux points d'entrée portuaires (port autonome de Kribi) et aéroportuaires (aéroports internationaux de Douala et Yaoundé-Nsimalen) du pays. Les passagers en provenance des pays en épidémie ou ayant transité au cours de leur voyage dans un pays en épidémie font l'objet d'une détection du Covid-19.

La première étape consiste pour les voyageurs dans les ports et les aéroports à remplir la fiche de déclaration de santé afin de recenser les informations de base permettant d'identifier une personne à risque qui a été exposée au Covid-19 ou une personne suspectée d'être atteinte de la maladie afin d'assurer son suivi ou sa prise en charge selon les directives.

Au débarquement, tous les passagers subissent obligatoirement un test de détection de température corporelle grâce à un dispositif de thermoflash.

Les passagers ayant des températures élevées (température corporelle supérieure ou égale à 38 °C) sont mis à l'écart des autres voyageurs pour

