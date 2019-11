Cameroun : « J'ai été sauvée par l'igname »

A Mbé, dans le nord du pays, des femmes misent sur ce tubercule traditionnellement cultivé par les hommes pour acquérir leur indépendance financière.

La vie d'Aminatou a changé. Depuis cinq ans, cette femme de 47 ans au sourire contagieux a réalisé son rêve : elle est devenue « vraiment indépendante ». Aminatou rend visite à sa famille quand elle veut, lui vient en aide quand elle peut, s'achète régulièrement des pagnes, renouvelle plusieurs fois par an sa vaisselle et s'occupe de ses enfants sans réclamer l'aide de quiconque. « Avant, je demandais tout à mon mari et je n'obtenais pas grand-chose. Il a ensuite pris une deuxième épouse, avec laquelle il a eu huit enfants. L'argent est devenu très rare et la vie difficile. J'y pensais tout le temps. Depuis 2014, grâce à l'igname, je subviens à mes besoins », se réjouit cette mère de sept enfants. Dans la cour de sa maison, un tas d'ignames sorties de leur champ attendent la clientèle.

Nous sommes à Mbé, l'un des principaux bassins de production de l'igname au Cameroun. Dans cette localité de l'Adamaoua, l'une des trois régions du nord du pays, les habitants sont communément appelés « peuple de l'igname », car ici cette culture se transmet de génération en génération. « L'igname est notre or blanc. Elle rapporte beaucoup plus d'argent que les autres cultures », s'enorgueillit Adda Kano Bell, la deuxième adjointe au maire de Mbé. Cultivé dans tous les coins de cet arrondissement de plus de 30 000 âmes, ce tubercule très prisé est vendu à travers le Cameroun et exporté dans toute l'Afrique centrale, mais aussi au Soudan et au Nigeria, à en croire les habitants. L'activité est dominée par les hommes.

