Cambriolage au Louvre : les deux suspects ont partiellement reconnu les faits

Les deux hommes interpellés samedi dans le cadre de l'enquête sur le cambriolage au musée du Louvre le 18 octobre ont été déférés mercredi devant un juge d'instruction en vue de leur mise en examen, a annoncé la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau.

"Tous deux ont partiellement reconnu leur participation aux faits" pendant leur garde à vue, a déclaré la magistrate pendant une conférence de presse.

Ces deux hommes sont soupçonnés d'être les deux cambrioleurs qui ont pénétré dans la galerie d'Apollon, où ils ont dérobé plusieurs bijoux d'une grande valeur financière mais surtout patrimoniale, a précisé Laure Beccuau.

(Rédigé par Tangi Salaün)