Camavinga quitte le rassemblement des Bleus, Khéphren Thuram le remplace

Le double pivot du Real Madrid prend cher en ce moment.

Touché ce mercredi soir à l’entraînement qu’il a été contraint de quitter, Eduardo Camavinga quitte le rassemblement de l’équipe de France, rapporte notamment AS . L’hypothèse d’un départ du groupe avait initialement été écartée, mais le joueur du Real Madrid retournera bel et bien du côté de son club ce jeudi pour effectuer des examens. Selon les informations de l’émission El Chiringuito , le ligament latéral externe du genou serait touché, ce qui lui causerait au moins six semaines d’absence. Avec les Bleus, le milieu de terrain va ainsi manquer les rencontres contre Gibraltar et la Grèce. Avec le Real, il pourrait manquer la fin de la phase de groupes de Ligue des champions.…

CD pour SOFOOT.com